Ucraina: Kompatscher,solidarietà Alto Adige a popolo ucraino

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - "La solidarietà dell'Alto Adige va al popolo ucraino, che vive una grande sofferenza, ma anche al popolo russo, che deve sopportare le conseguenze delle decisioni dei propri governanti". Lo ha dichiarato con un post su Facebook il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

Queste conseguenze, aggiunge Kompatscher, "colpiranno anche l'Europa, ma saranno affrontate con coesione, fiducia e sulla base di chiari valori. La speranza risiede nella capacità dell'Europa di agire unita nella difesa del diritto internazionale, applicando sanzioni incisive e adottando misure meditate, capaci di trovare in fretta una via d'uscita dal conflitto".

Il presidente altoatesino riferisce anche di aver parlato al telefono con il ministro degli esteri austriaco, Alexander Schallenberg. "Doveva essere un colloquio sullo stato dell'Autonomia dell'Alto Adige", spiega Kompatscher, ma "data la preoccupante situazione a livello internazionale, abbiamo parlato a lungo della guerra in Ucraina e delle sue possibili conseguenze. Siamo d'accordo che l'attacco da parte della Russia violi gravemente il diritto internazionale e debba essere condannato con la massima fermezza". (ANSA).