Ucraina: Fnsi, giornalisti aderiscano iniziative anti guerra

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - "Da Trento la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) lancia un appello ai giornalisti affinché aderiscano a tutte le iniziative che ci saranno in Italia contro l'invasione dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, a margine dell'iniziativa organizzata a Trento in occasione dei 20 anni dell'associazione Articolo21.

"Come giornalisti - ha quindi aggiunto- saremo presenti a tutti i presidi che sono stati indetti, portando la nostra voce e assicurando una corretta informazione a beneficio della popolazione e nel rispetto dei valori democratici. Abbiamo già assicurato l'adesione anche al digiuno per la pace indetto da papà Francesco per il prossimo 2 marzo". (ANSA).