In Trentino Alto Adige 42.151 domande per l'Assegno unico

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - In Trentino Alto Adige sono già pervenute 42.151 domande per l'Assegno unico, per un totale di 76.196 figli. Lo comunica l'Inps in una nota in cui ricorda che, a partire dal mese di marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L'Assegno Unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall'Inps sull'Iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza - precisa l'Inps - l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda. La richiesta presentata entro il 28 febbraio assicurerà la continuità con eventuali precedenti e analoghe prestazioni.

L'Assegno unico e universale è versato per un anno a partire da marzo 2022, fino a febbraio 2023. Presentando la domanda entro il 30 giugno - sottolinea l'ente previdenziale - l'assegno è riconosciuto comunque a partire da marzo. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. (ANSA).