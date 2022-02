Ghiaccio: Tricolori velocità, 2 titoli per Lollobrigida

(ANSA) - BASELGA, 25 FEB - Il freddo e il vento non fermano lo spettacolo nella prima giornata del weekend dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di pista lunga di scena all'Ice Rink Piné di Baselga. La competizione - organizzata dalla Federghiaccio con il supporto della società di casa, l'Ice Rink Pinè - è la prima uscita ufficiale sul ghiaccio per gli azzurri rientrati dai Giochi Invernali di Pechino 2022 in una rassegna tricolore con 45 atleti iscritti (18 donne e 27 uomini).

Al maschile prime due posizioni in classifica monopolizzate sia sui 500 che sui 1000 metri dagli sprinter tricolori che hanno preso parte ai Giochi di Pechino: doppio successo nello specifico per il campione italiano in carica David Bosa (Fiamme Oro), bravo a imporsi su 500 in 35″66, con soli 3 centesimi di vantaggio su Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) secondo in 35″69.

Terzo Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) con 36″07. I piazzamenti non sono variati sui 1000 metri: Bosa si è infatti imposto in 1'11″13 davanti ancora a Rosanelli (1'11″84) e Nenzi (1'12″25).

All'assolo del trentino classe '92 sulle distanze brevi risponde, al femminile, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare). La campionessa azzurra domina su quei 3000 metri in cui poche settimane fa a Pechino ha conquistato uno straordinario argento olimpico e a questo successo aggiunge quello sui 1000 metri e il secondo posto sui 500. La Lollo ha superato senza patemi la concorrenza nella distanza più lunga con il tempo di 4'10″11 davanti a Linda Rossi (Fiamme Azzurre), seconda in 4'29″81, e Gloria Malfatti (Sporting Club Pergine), terza in 4'39″22. La 31enne romana classe ha conquistato il titolo italiano anche sui 1000 metri chiudendo in 1'18″78 davanti a Laura Peveri (Fiamme Oro), 1'20″48, e Federica Maffei (Carabinieri), 1'20″75. Bella affermazione sui 500 metri per la 17enne Serena Pergher (Fiamme Oro) in 39″56 davanti a Lollobrigida (seconda con il tempo di 40″78) e Peveri (seconda con il tempo di 40″79). A chiudere, infine, i 5000 metri maschili con la vittoria di Michele Malfatti (Fiamme Gialle) in 6'32″34 davanti a Davide Ghiotto. (ANSA).