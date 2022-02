Covid: nessun decesso e 476 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - Un giorno senza decessi per il Covid-19 in Alto Adige ed incidenza settimanale dei nuovi casi ancora in calo: mentre il conto delle vittime, almeno oggi si ferma a 1.411, continiua a scendere l'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti che ora è 753 (65 in meno rispetto ad ieri).

I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 476 nuovi casi positivi: 34 sono stati rilevati sulla base di 471 tamponi pcr (91 dei quali nuovi test) e 442 sulla base di 4.850 test antigenici.

Diminuisce il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri che sono 76, nove in meno rispetto ad ieri, mentre sono sempre 3 i pazienti in terapia intensiva.

Altri 89 pazienti (dato aggiornato al 21 febbraio) sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 9 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.698 (380 in meno), mentre quelle dichiarate guarite sono 788 per un totale di 180.030. (ANSA).