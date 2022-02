Circonvallazione Trento: Provincia,necessari approfondimenti

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Il progetto di Rete ferroviaria italiana (Rfi) sul terzo lotto del quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, la cosiddetta circonvallazione di Trento, è stato oggetto di valutazione da parte delle strutture della Provincia di Trento. Le conclusioni dell'istruttoria sono state inserite in una deliberazione proposta dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e dal vicepresidente, Mario Tonina.

Il provvedimento - informa una nota - rileva la necessità di alcune indagini supplementari riguardo a tematiche ambientali, quali l'impatto dell'opera sui siti inquinati di Trento nord, la gestione del materiale di scavo, l'impatto idrico e sull'agricoltura, il consumo di suolo, il rumore e le interferenze con le infrastrutture pubbliche.

Il parere è stato chiesto alla Provincia dal Ministero della transizione ecologica (Mite), competente al rilascio della Via.

Nel percorso di valutazione sono stati coinvolti i Comuni interessati, i servizi provinciali competenti e gli enti di gestione delle aree protette. Le osservazioni emerse verranno trasmesse lunedì al Mite, che le valuterà per eventuali richieste di integrazione o prescrizioni ad Rfi.

"Un lavoro importante, che va nella giusta direzione per dare avvio ad un progetto strategico per la città di Trento e per l'asse ferroviario Monaco-Verona", ha commentato Tonina. (ANSA).