Covid: Novavax, domenica 27/2 la prima fornitura in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - Il nuovo vaccino Novavax sta arrivando anche in Trentino. A confermarlo - in una nota - è l'assessore alla salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana che annuncia l'arrivo di 91 scatole, ciascuna contenente un centinaio di dosi.

La fornitura rientra nello stock destinato al resto del Paese, pari a circa un milione di dosi che saranno distribuite a partire da domenica 27 febbraio. Altre forniture per circa due milioni di dosi, informano fonti governative, sono previste nel mese di marzo.

L'assessore si è confrontata con la direzione dell'azienda sanitaria che darà la possibilità di ricevere il vaccino a chi lo richiede. Le sedute vaccinali come sempre saranno organizzate attraverso il sistema delle prenotazioni tramite Cup. (ANSA).