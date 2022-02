Brennero: Soeder, aumentare pedaggio tir da Monaco a Verona

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Aumentare il pedaggio per i mezzi pesanti lungo tutto l'asse del Brennero, "da Monaco a Verona con eccezioni a scaglioni per gli autotrasportatori locali". E' quanto proposto dal primo ministro bavarese Markus Soeder durante un incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer a Vienna al quale ha anche partecipato il governatore tirolese Guenther Platter. L'impatto del traffico "è molto pesante anche per la Baviera", ha ribadito Soeder. Nehammer ha accolto favorevolmente l'apertura di Monaco per un innalzamento del pedaggio e ha sottolineato la necessità di uno spostamento del traffico pesante sulla rotaia. Soeder e Nehammer hanno auspicato una tempestiva realizzazione del tunnel del Brennero e delle sue tratta d'accesso che - così il primo ministro bavarese - dove possibile - sotto terra. (ANSA).