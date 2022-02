Scuola: in 15.650 iscritti all'anno 2022/23 in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Nell'anno scolastico 2022/23 gli iscritti alla scuola trentina sono 4.681 alla primaria, 5.277 alla secondaria di primo grado, 4.600 alla secondaria di secondo grado, 1.092 alla formazione professionale. Un lieve calo demografico incide sugli iscritti della scuola primaria (-2,64%) e della scuola secondaria di primo grado (-5,21%), mentre gli iscritti alle scuole superiori sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+4,36%). Un lieve calo delle iscrizioni si registra anche per l'istruzione e la formazione professionale (-4,80%). I dati definitivi sulle iscrizioni per il prossimo anno alle classi prime delle scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione e alle istituzioni formative provinciali e paritarie sono stati comunicati dal Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.

Il sistema di iscrizioni scolastiche online, gestito da Trentino digitale, è stato disponibile per 24 giorni tra il 4 e il 28 gennaio 2022, permettendo la trasmissione di quasi 17.000 domande.

I dati mettono in luce un rinnovato interesse da parte dei ragazzi per il percorso tecnico economico (+22,4%), il tecnico tecnologico (+5,33%) e per alcuni percorsi liceali: classico (+6,38%) e scienze umane (+12,65%). Un calo lo registrano il liceo linguistico (-5,39%) e il liceo scientifico (-3,64%).

La maggioranza dei genitori trentini che hanno trasmesso almeno una domanda di iscrizione online hanno utilizzato l'identità digitale Spid per accedere al sistema. L'utilizzo della Tessera sanitaria/Carta provinciale dei servizi si è fermato al 4%, mentre l'1.6% degli accessi è avvenuto grazie alla carta d'identità elettronica. Il primo giorno di apertura del sistema, il 4 gennaio, sono state trasmesse oltre 1.700 domande, mentre nell'ultimo giorno, il 28 gennaio, le domande trasmesse sono state meno di 500. In media, nell'intero intervallo, sono state gestite dalle 500 alle 900 domande al giorno. (ANSA).