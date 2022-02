Covid: 397 nuovi casi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Il bollettino giornaliero sul Covid-19 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento riporta 397 nuovi contagi, di cui 32 individuati con i tamponi molecolari (su 505 test effettuati) e 365 con gli antigenici (su 3.731 test effettuati). I molecolari hanno poi confermato nove positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Non si registrano nuovi decessi.

Continua la diminuzione di pazienti ricoverati: al momento sono 75, di cui sette in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati dodici nuovi ricoveri e 16 dimissioni.

Le vaccinazioni somministrate arrivano a 1.179.751, di cui 422.612 seconde dosi e 308.036 terze dosi.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17. (ANSA).