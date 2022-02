Prezzi: inflazione gennaio al top a Bolzano e Trento

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - A gennaio l'inflazione accelera in tutte le ripartizioni geografiche, confermandosi al di sopra del dato nazionale nel Nord-Est (da +4,0% a +5,4%). Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti l'inflazione più elevata si osserva a Bolzano (+6,2%), Trento e Trieste (+5,9% per entrambe). Lo rileva l'Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo a gennaio.

L'inflazione si conferma sopra la media nazionale anche nelle Isole (da +4,5% di dicembre a +5,5%) e nel Sud (da +4,1% a +5,0%), pari al dato nazionale al Centro (da +3,9% a +4,8%), mentre si posiziona al di sotto nel Nord-Ovest (da +3,5% a +4,3%). Per quanto riguarda i capoluoghi di regione, le variazioni tendenziali più contenute si registrano a Milano (+3,9%) e Torino (+3,8%). (ANSA).