Kompatscher, ddl sull'Imi è nel programma di giunta

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - "Spero che il disegno di legge sull'Imi trovi la maggioranza in aula, perché è non solo una legge ampiamente annunciata, ma fa parte anche del nostro programma di giunta". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, parlando del ddl sull'aumento dell'Imi per le case sfitte.

"Si parla di batosta per il ceto medio, ma bisogna sgombrare il campo da equivoci - ha aggiunto il presidente altoatesino - L'aumento dell'Imi riguarda solo i comuni in cui i canoni di locazione ed i prezzi d'acquisto sono nettamente superiori alla media altoatesina". Rientra ovviamente il capoluogo, "ma non è il caso del comune molto periferico dove il problema è che non si trova alcun inquilino, mentre a Bolzano gli inquilini ci sarebbero, ma non si trovano gli appartamenti".

"Non credo che sia il ceto medio ad avere tanti appartamenti sfitti - ha aggiunto Kompatscher - il nostro ceto medio, purtroppo, non si trova in una situazione patrimoniale così favorevole da mantenere tanti appartamenti sfitti". In ogni modo, ha chiarito anche il presidente della giunta il disegno di legge prevede l'aumento dell'Imi per gli "appartamenti senza residenza" e, quindi, anche per le seconde case, ma prevede anche alcune deroghe. Ad esempio, per gli appartamenti adiacenti, collegati all'abitazione principale, oppure nel caso di passaggio da un inquilino all'altro. "Bisogna intervenire.

Ora si fa vivo chi ha questi appartamenti, facendo anche un po' di propaganda, ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Bisogna andare avanti e così faremo", ha concluso Kompatscher. (ANSA).