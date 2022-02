Covid: due decessi in Trentino, i nuovi positivi sono 517

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - Si registrano due nuove vittime del Covid in Trentino: due donne ultranovantenni, che soffrivano di altre patologie, una vaccinata e l'altra no, decedute in una struttura ospedaliera. Il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta inoltre 517 nuovi contagi, su circa 6.000 tamponi effettuati, mentre rimane stabile la situazione ospedaliera. I pazienti ricoverati sono 79 (rispetto agli 86 di ieri), di cui 7 in rianimazione (6 nel precedente bollettino). Nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 11 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17.

I nuovi guariti sono 882, per un totale che arriva a 131.270 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate arrivano a 1.178.625, di cui 422.348 seconde dosi e 307.206 terze dosi.

(ANSA).