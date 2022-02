Covid: ancora 4 morti e 986 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - Dopo una giornata di tregua, riprende a crescere il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, segnala l'Azienda sanitaria provinciale, altre quattro persone sono morte per le conseguenze dell'infezione. Si tratta una donna ed un uomo over 80 e di due uomini over 90. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.406.

Sono stati, inoltre, accertati altri 986 nuovi casi positivi: 74 sono stati rilevati sulla base di 832 tamponi pcr (185 dei quali nuovi test) e 912 sulla base di 9.135 test antigenici.

Quasi il 50 per cento dei casi si registrano fra bambini e giovani sotto i 30 anni.

L'incidenza settimanale continua a diminuire e si è attestata a 884 (54 in meno rispetto ad ieri), ma cresce il numero degli attualmente positivi che ora sono 8.256 (422 in più).

Diminuisce il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati: 2 (uno in meno) vengono assistiti in terapia intensiva, 81 (5 in meno) nei normali reparti ospedalieri, 89 (15 in meno rispetto ad una settimana fa) nelle strutture private convenzionate.

Altri 8 pazienti (uno in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.978 (484 in più) mentre quelle dichiarate guarite sono 560 per un totale di 177.265. (ANSA).