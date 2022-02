Sport: Mosaner insignito dell'Aquila di San Venceslao

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha insignito dell'Aquila di San Venceslao, la massima onorificenza della provincia autonoma, il campione di curling Amos Mosaner per i risultati ottenuti ai 24/i giochi olimpici invernali di Pechino e "per essere portavoce di una disciplina fortemente identitaria del territorio trentino". Il riconoscimento è stato consegnato all'atleta nell'ambito di una cerimonia tenutasi nella sala Depero del Palazzo della Provincia di Trento, durante la quale Fugatti, assieme alla presidente del comitato provinciale del Coni, Paola Mora, e all'assessore allo sport, Roberto Failoni, ha consegnato una targa anche all'atleta trentino Pietro Sighel, per gli importanti risultati ottenuti nella disciplina dello short track.

"È grande l'emozione provata per l'arrivo dei campioni trentini. Il loro risultato a Pechino ci riempie di soddisfazione e orgoglio: sono un esempio di come il Trentino creda nello sport, in particolare di discipline difficili e meno famose come le loro, che esprimono il nostro territorio", ha detto Fugatti, prima della consegna dei riconoscimenti. "Siete un esempio per i giovani - ha aggiunto - e grazie al vostro impegno in tanti conosceranno i vostri sport, inizieranno a praticarli e diventeranno i campioni del futuro". (ANSA).