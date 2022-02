Covid: ancora un decesso e 141 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Si registra una nuova vittima per Covid-19 in Trentino: un anziano vaccinato, ma con altre patologie. Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi sono 141, di cui quattro individuati mediante i tamponi molecolari (su 161 test) e 137 con gli antigenici (a fronte di 1.990 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche tre positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

In ospedale sono ricoverate 86 persone (+1), di cui sei in rianimazione. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17.

Le vaccinazioni somministrate sono 1.176.901, di cui 421.926 seconde dosi e 305.970 terze dosi. (ANSA).