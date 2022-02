Lilli Gruber e Reinhold Messner, 'ambasciatori Alto Adige'

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Il presidente del Tirolo, Günther Platter, e la vicepresidente della Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg, hanno conferito l'Onorificenza del Land Tirolo a 12 personalità del Tirolo e dell'Alto Adige per il loro straordinario lavoro nella vita pubblica e privata, tra i premiati la giornalista Lilli Gruber, l'alpinista Reinhold Messner e lo scrittore Josef Zoderer. "I tre possono senza dubbio essere considerati autentici ambasciatori dell'Alto Adige", ha sottolineato Deeg.

"Soprattutto oggi, con la pandemia ancora presente, il vostro impegno è un segnale molto forte da e per il Tirolo.

Senza l'impegno di molte persone appassionate, il nostro Land sarebbe molto diverso: non così orientato al futuro, non così efficiente, non così ricco e non così creativo. Sia che siate stati attivi nell'economia, nella scienza, nella medicina o nel giornalismo, nella cultura, non da ultimo nella sfera sociale o ecclesiastica, tutti avete contribuito in modo decisivo al progresso del Tirolo" ha detto Platter ai nuovi destinatari della onorificenza. "Vi ringrazio sinceramente per il vostro contributo alla nostra patria vivibile e le vostre azioni responsabili verso la prossima generazione" ha aggiunto Platter.

Il presidente altoatesino Arno Kompatscher, che a causa della sua positività al coronavirus ha aderito alla cerimonia via video, ha sottolineato: "Questo impegno per il bene comune, per la cultura e la tradizione, così come la dedizione ai nostri valori unificanti creano comunità e coesione. Una grande varietà di storie di vita ha portato a risultati eccezionali in diverse professioni: queste personalità di spicco del Tirolo e dell'Alto Adige sono per noi degli esempi luminosi. Tutti loro meritano il nostro sincero ringraziamento. Siamo orgogliosi di voi". (ANSA).