Covid: 3 decessi in Alto Adige, nessuno in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - L'Alto Adige registra tre decessi e 450 nuovi casi (26 tramite pcr e 424 tramite test antigenici).

In terapia intensiva il numero di pazienti Covid scende a 3 (-3), mentre salgono di 14 a 86 quelli nei normali reparti. In Trentino invece torna finalmente il numero zero nella sezione del bollettino Covid che indica i decessi, ed anche gli altri valori confermano la tendenza al miglioramento, con appena 333 nuovi casi individuati e soprattutto il calo ulteriore dei pazienti in ospedale che diventano 83, dei quali solo 6 in rianimazione. (ANSA).