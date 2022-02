Pechino: Sighel, avrei messo la firma alla vigilia

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Tappa nella sede del Comitato Provinciale di Trento del Coni per Pietro Sighel, il ventiduenne pattinatore di short track pinetano, appena rientrato in Italia, che ai Giochi Olimpici di Pechino è riuscito a mettersi al collo ben due medaglie, l'argento nella staffetta mista sui 2000 metri e un bronzo nella staffetta maschile sulla distanza dei 5000 metri.

"Avrei messo la firma se alla vigilia delle Olimpiadi mi avessero detto che sarei tornato con due medaglie al collo. In verità non ho ancora realizzato pienamente quanto sono riuscito a fare, ora dopo ora ne sto prendendo contezza. Per chiudere il cerchio mancherebbe una medaglia d'oro e lavoreremo per conquistarla fra quattro anni sulla pista di casa per il grande evento del 2026", ha commentato Sighel al suo arrivo a Trento.

Ha sottolineato l'importanza di queste medaglie il presidente della Provincia Maurizio Fugatti: "Voglio ringraziare Pietro per le emozioni che ci ha regalato e per il fatto di aver portato in alto i colori del Trentino nel massimo evento sportivo al mondo.

Due medaglie che significano molto perché testimoniano le capacità sportive dei nostri ragazzi, e al tempo stesso valorizzano l'evento a cinque cerchi che da lunedì, quando andremo a ritirare la bandiera olimpica a Malpensa, ci accompagnerà per quattro anni. Un percorso di sfide e siamo sicuri di grande soddisfazione". (ANSA).