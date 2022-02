Festival economia Torino dal 31/5, ma dal 2023 cambia date

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Il Festival internazionale dell'economia organizzato dall'Editrice Laterza si svolgerà a Torino dal 31 maggio al 4 giugno, le date già annunciate, ma dalla prossima edizione non si sovrapporrà più ad altri eventi nazionali. E' questo l'esito del confronto tra Editrice Laterza e le istituzioni piemontesi, che avevano minacciato di togliere il sostegno all'evento per la sua sovrapposizione con il Festival dell'Economia di Trento. Il programma della manifestazione sarà presentato venerdì 25 febbraio in conferenza stampa.

"È un risultato importante - commentano in una nota le istituzioni piemontesi - e siamo felici che da parte di tutti sia prevalsa l'attenzione per questa nuova importante opportunità che arricchisce gli eventi di Torino e dà al Piemonte centralità nel dibattito internazionale sui temi economici, più che mai determinanti per il futuro di ogni Paese e di ogni comunità". "Avvicinare a questi argomenti il grande pubblico, a cominciare dalle nuove generazioni, sarà uno degli obiettivi principali, sulla scia della tradizione di tanti altri eventi cresciuti sul territorio piemontese in cui i giovani sono sempre stati al centro, perché nelle loro mani c'è il nostro futuro", aggiungono le stesse istituzioni, auspicando che "questo possa rappresentare anche l'inizio di un momento di condivisione e collaborazione con tutte le realtà nazionali e internazionali che giocano un ruolo importante nella divulgazione scientifica su temi economico-sociali, a cominciare da Trento". "Il Festival è una grande occasione per costruire una manifestazione internazionale che unisce la qualità scientifica alla capacità divulgativa - dichiarano gli organizzatori Giuseppe Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta - in linea con la straordinaria tradizione culturale e civile di Torino e del Piemonte". (ANSA).