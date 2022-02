Covid: Sabes, più semplice scaricare il Green pass

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Scaricare il Greenpass sul proprio cellulare è ormai diventato una routine per la maggior parte delle persone. Da lunedì 21 febbraio una speciale maschera digitale permetterà di ottenere il risultato corretto in modo guidato. Si tratta di una maschera che l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha realizzato in collaborazione con l'Informatica Alto Adige SPA - SIAG. "Fino ad ora, le persone che avevano un problema con il Greenpass dovevano inviare una mail all'indirizzo greenpass@sabes.it", afferma il responsabile Peter Auer. "Ma queste mail dovevano essere lette e gestite, il che richiedeva molto tempo e fatica".

A partire da lunedì 21 febbraio sarà implementata una funzione dedicata (https://greenpass.civis.bz.it/) che, nel caso in cui il download del Greenpass non funzioni, permetterà di ottenere le risposte più importanti. Sempre in questa sezione sarà possibile anche caricare delle richieste ed i documenti utili, come quelli riguardanti le vaccinazioni o la convalescenza avvenute all'estero o in altre province. La persona che richiede aiuto viene costantemente informata sullo stato della sua richiesta e riceve risposte chiare e veloci.

"Questo eliminerà molti malintesi e, nella stragrande maggioranza dei casi, il motivo per cui il Greenpass non funziona potrà essere individuato e risolto", conclude Auer.

Questa innovazione permetterà anche una migliore collaborazione interdisciplinare, dal momento che spesso diversi uffici vengono contattati contemporaneamente e per lo stesso motivo. (ANSA).