Covid: incidenza torna sotto 1.000 in Alto Adige, ma 3 morti

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Dopo oltre sei settimane l'incidenza in Alto Adige torna sotto soglia mille e ammonta ora a 979. Il bollettino dell'Azienda sanitaria registra comunque tre decessi (una donna over 60 e un uomo e una donna over 80).

Sono 609 i nuovi casi (38 pcr positivi su 615 e 571 test antigenici su 5866).

Continuano a calare i ricoveri di pazienti Covid in Alto Adige. Lo conferma il bollettino aggiornato dell'Azienda sanitaria: nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 72 (-13) i pazienti e 3 (-3) in terapia intensiva. (ANSA).