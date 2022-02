Covid: 2 decessi e 426 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - In Trentino sono due i decessi di pazienti Covid e 426 i nuovi positivi, di cui 25 al molecolare (su 272 test effettuati) e 401 all'antigenico (su 4.229 test effettuati), di questi la stragrande maggioranza sono pauci-sintomatici (283) o asintomatici (126); i molecolari hanno inoltre confermato 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il bollettino Covid dell'Azienda sanitaria riporta anche 24 classi con sospensione della didattica in presenza e un lieve calo dei pazienti in ospedale: 85 sono le persone ricoverate (ieri erano 87), di cui 6 in rianimazione (ieri erano 7). Le vittime sono due anziani con altre patologie, non vaccinati. (ANSA).