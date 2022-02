Dopo due anni riapre la serra tropicale del Muse di Trento

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Dopo due anni di chiusura al pubblico a causa della pandemia, il 19 febbraio 2022 riapre i battenti la serra tropicale del Muse di Trento., che torna visitabile a piccoli gruppi di visitatori e con l'obbligo di mascherina Ffp2 (eccetto i bambini con età inferiore di sei anni), dopo il via libera dal comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il tempo di permanenza nella serra, che ha un tasso di umidità del 70-80% e una temperatura media attorno ai 26 gradi, sarà di 10 minuti, per un massimo di 25 persone in contemporanea.

La serra, un ecosistema tropicale in miniatura di 600 metri quadrati di superficie, ospita oltre 200 specie botaniche.

Rispetto al 2019, si contano sei specie di vaniglia, tra cui la Vanilla imperialis, la più grande esistente al mondo, e uno dei tre alberi di cacao ha fruttificato per la 1/a volta. Sono ospitate anche 13 specie di animali, tra anfibi, uccelli e pesci. Tra questi, si è recentemente aggiunta una coppia di anatre dal dorso bianco, Thalassornis leuconotus, specie acquatica originaria dell'Africa sub-sahariana. (ANSA).