Covid: tre decessi e 426 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Si registrano ancora tre decessi in Trentino a causa del Covid-19. Due persone sono decedute nelle strutture ospedaliere provinciali. I nuovi casi di contagio sono 426, individuati grazie a 4.707 tamponi, tra molecolari e rapidi. Lo ha reso noto, in conferenza stampa, l'assessore alla salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana.

In ospedale vi sono 87 pazienti, di cui sette in terapia intensiva. Ieri le dimissioni sono state 23 e i ricoveri dodici.

"I dati di oggi, che vedono sette ricoveri in terapia intensiva e 80 ospedalizzazioni nei reparti normali, ci dicono che siamo tecnicamente in zona banca. Non ci aspettiamo questa classificazioni dal Ministero, perché i dati che vengono guardati sono quelli di mercoledì e giovedì scorsi, ma possiamo auspicare che una successiva classificazione ci possa vedere in zona bianca", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

In relazione al calo dei ricoveri registrato negli ultimi giorni, è in corso una rimodulazione della disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e nei normali reparti.

"Finalmente vediamo una riduzione del numero di nuovi ricoveri giornalieri, attestato a una media di sette ogni giorno (tre settimane fa erano 18 al giorno). Possiamo quindi rimodulare l'offerta ospedaliera cercando di recuperare le sedute operatorie, a partire da quelle più importanti, andando anche a recuperare capacità assistenziale a Trento e a Rovereto", ha precisato il direttore del Servizio ospedaliero provinciale, Pier Paolo Benetollo.

A quanto riferito da Benetollo, a nell'ospedale di Trento il numero di posti letto in terapia intensiva per Covid passera da dieci a sei, permettendo la prossima settimana di effettuare 68 sedute operatorie, tra cui interventi chirurgici ritenuti "particolarmente impegnativi". L'intervento di rimodulazione riguarderà, dalla prossima settimana, anche gli ospedali di valle. (ANSA).