Tirolo: col Covid in tv, guai per candidato sindaco 96enne

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Con 96 anni è il candidato sindaco più anziano del Tirolo, ora però Walfried Reimeir è finito sui giornali per aver ignorato la quarantena, in quanto positivo al Covid, per dare nel centro di Steinach un'intervista tv.

Nel paesino sul versante austriaco del Brennero tutti conoscono tutti e soprattutto tutti conoscono Reimeir, che in passato è già stato primo cittadino. Quando l'anziano è stato fermato dalla polizia per un controllo, ha dichiarato di essere nuovamente negativo, senza però poter esibire il referto. Gli accertamenti hanno invece confermato che il candidato sindaco era tuttora positivo ed è stato perciò denunciato per comportamento pericoloso per la salute pubblica. Secondo Reimeir si è trattato invece di un malinteso, era convinto - ha affermato - di essere negativo. Il 27 febbraio si vedrà se la sua fuga dalla quarantena ha ostacolato la sua riconquista del municipio. (ANSA).