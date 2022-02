Artigianato: necessaria cabina regia unica su manodopera

(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - Il tema della manodopera, che interessa tutto il mondo artigiano, ma in questo momento è particolarmente sentito dalle imprese dell'edilizia, come immediato impatto dell'importante aumento di commesse generato dal superbonus, è stato al centro dell'incontro tra Stefania Terlizzi, dirigente generale di Agenzia del Lavoro, con i vertici di Associazione Artigiani, il dg Nicola Berardi, la responsabile formazione e rapporti con le scuole Elisa Armeni, il presidente della federazione edilizia Vinicio Sevegnani ed il delegato alla scuola per la categoria pittori edili Massimo Micheli Zanotti.

Se, da un lato - questa l'istanza del mondo artigiano - molte sono le iniziative formative e di reclutamento che vari attori del sistema trentino stanno mettendo in campo per rispondere all'emergenza, si sente dall'altro la mancanza di una cabina di regia capace di fare sinergia e coordinare un progetto di vera e propria attrazione di capitale umano verso il nostro territorio e verso le professioni oggi maggiormente ricercate.

Ampia disponibilità - si legge in una nota - è stata data da Agenzia del Lavoro per mettere a disposizione i propri professionisti ed i propri dati per rendere più efficaci gli scambi informativi e le iniziative di facilitazione dell'incontro domanda-offerta già esistenti. A questo proposito la Terlizzi ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti dalla campagna "Winter recruiting", realizzata a partire da un protocollo di intesa sottoscritto da Agenzia con le parti sociali e datoriali ed indirizzata al reperimento di personale per la stagione turistica invernale. Già sottoscritto analogo protocollo per l'edilizia, sono ora allo studio, insieme alle parti sociali coinvolte, i dettagli operativi per avviare una specifica campagna di reclutamento. (ANSA).