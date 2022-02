Pechino: Nadia Delago "questo bronzo è anche per mia sorella"

(ANSA) - PECHINO, 15 FEB - Sofia Goggia e Nadia Delago centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa libera femminile: la sciatrice bergamasca, infortunatasi gravemente a Cortina il 23 gennaio, fa il miracolo e vince l'argento, staccata di 16 centesimi dalla vincitrice, la svizzera Corinne Suter (tempo di 1'31"87), autrice di una parte finale straordinaria quando sembrava spacciata. La sciatrice gardenese strappa invece il bronzo (+57 centesimi).

"Sono estremamente grata di essere qui. Non ci posso ancora credere, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia che non è solo mia, ma di tutti quelli che mi hanno aiutato da sempre. È ancora più speciale se pensiamo che oggi ero qui con mia sorella. Quando abbiam estratto io l'undici e lei il dieci abbiamo pensato fosse una cosa pazzesca". Nadia Delago esulta per il bronzo olimpico conquistato nella discesa libera ai Giochi di Pechino e il pensiero va alla sorella Nicol.

"È stato molto emozionante, in partenza mi ha detto di divertirmi e di sciare come so - ha aggiunto l'azzurra all'esordio olimpico -. Ci siamo abbracciate ed è stato bellissimo. Non tutti hanno avuto l'opportunità di avere un parente qui, grazie ai nostri genitori che ci hanno sempre aiutato facendo tanti sacrifici: è davvero speciale. Siamo abbastanza diverse, io più fredda lei più dolce però alla fine con questi due caratteri andiamo molto d'accordo e ci aiutiamo sempre a vicenda. Questa medaglia è mia ma anche sua. Non so neanche io le ragioni di questo miglioramento delle ultime due stagioni, quando una gara va bene ti senti sempre più in fiducia e vado bene sullo sci, mi diverto e quello secondo me è la parte più importante". (ANSA).