In Trentino caduti 30 centimetri di neve oltre i 700 metri

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Alle 8 di questa mattina si misuravano circa 5 centimetri di neve a Trento (anche di più nei sobborghi collinari) e circa 15 centimetri in alta Valsugana.

Oltre i 700 metri sono caduti mediamente 10-30 centimetri di neve con i valori maggiori alle quote più elevate dei settori occidentali e meridionali. Nelle prossime ore - comunica la Provincia di Trento in una nota - sono attesi altri 5-15 centimetri di neve sui settori occidentali e 10-25 centimetri su quelli orientali con i valori più elevati oltre i 700 metri circa. In valle dell'Adige, entro mezzogiorno, sono possibili localmente altri 5-10 centimetri di neve.

I fenomeni sono poi previsti in graduale esaurimento nel primo pomeriggio a partire dai settori nord-occidentali con deboli precipitazioni residue che tenderanno però a persistere più a lungo sui settori orientali con quota neve in aumento fino a 700 - 1000 metri circa. Dalla tarda mattinata rinforzo dei venti da nord. Si segnala inoltre che nella prossima notte il cielo sarà in gran parte sereno favorendo il calo delle temperature e la formazione di ghiaccio.

Sono attivi diversi presidi antineve per il controllo dei veicoli - precisa ancora la Provincia - soprattutto quelli localizzati più in quota o a tutela di località turistiche. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l'obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. (ANSA).