Scontro sulla pista da sci a Pinzolo, morto un 50enne

(ANSA) - TRENTO, 12 FEB - Uno sciatore di 50 anni è morto sulle piste di Pinzolo in Trentino. Stando alle prime informazioni si sarebbe scontrato con un altro sciatore.

L'incidente è avvenuto verso le ore 14.30 sulla pista Grual a circa 2mila metri sotto il Doss del Sabion.

Sono intervenuti i soccorso piste e l'elicottero della protezione civile, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Ferito gravemente anche l'altro sciatore.

Pochi giorni fa un ragazzo di 18 anni era morto sciando a Folgaria. Il ragazzo era finito contro un albero, riportando gravi ferite. (ANSA).