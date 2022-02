Scarseggia l'acqua potabile a Castelrotto a causa siccità

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - A Castelrotto a causa della siccità nei mesi autunnali e del maltempo a luglio dove due sorgenti sono state danneggiate, l'acqua potabile scarseggia a tal punto, che la protezione civile con i mezzi autocisterna deve intervenire a garantire la fornitura die acqua potabile. Il Comune invita la popolazione di Castelrotto e dell' Alpe di Siusi a un utilizzo parsimonioso dell'acqua.

Su richiesta del Comune di Castelrotto pervenuta nella giornata di ieri, oggi sono stati effettuati dal Corpo Permanente dei VVF Bolzano dei trasporti di acqua potabile. Già nella giornata di ieri, dopo un sopralluogo eseguito dall'ufficiale di servizio VVF insieme al tecnico comunale competente, il trasporto era stato organizzato e preparato. In questo modo già questa mattina si è potuto cominciare concretamente con i traporti. L' acqua potabile viene caricata a Siusi nell' apposita autocisterna, della capienza di 30.000 litri, e trasportata a Castelrotto. Al momento si prevedono di traportare circa 200.000 litri di acqua per fronteggiare l'emergenza; nei prossimi giorni si valuterà come procedere.

