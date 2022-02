Imprese: da Autotest Südtirol componenti per Tesla Model Y

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - L'impresa altoatesina Autotest Südtirol con sede a Fortezza a marzo inizierà con la realizzazione e fornitura di componenti per Interieur Tesla Model Y, vettura in produzione da inizio anno nella nuovissima Gigafactory di Berlino. Sono previste nuove assunzioni per puntare ancora di più su innovazione e digitalizzazione, informa l'azienda.

Nonostante l'aumento dei prezzi dei materiali di acquisto e il calo degli ordini dovuto alla carenza di componenti elettronici, in particolare di microchip, Autotest Südtirol nel 2021 ha posto le basi per uno sviluppo futuro duraturo, aggiudicandosi diversi ordini importanti. Tra questi, il più grosso è legato a innovativi componenti per la Tesla Model Y. Si tratta della fornitura di 12 particolari per 240.000 vetture. La partnership sarà ulteriormente approfondita e verranno elaborati ulteriori progetti insieme.

Molto soddisfatto l'amministratore delegato di Autotest Südtirol, Andrea Vantaggi: "Questa commessa rappresenta una base solida su cui costruire il futuro della nostra impresa. Tesla è un cliente molto esigente, che richiede standard qualitativi estremamente elevati, alta dinamicità e flessibilità.

Caratteristiche che Autotest Südtirol è riuscita a soddisfare in pieno, grazie ad un team giovane, motivato e dinamico, che ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante successo".

Autotest Südtirol Srl appartiene alla Ceterum Holding Srl e con i suoi 115 collaboratori in Alto Adige rappresenta per tutto il Gruppo un centro di competenza per lo stampaggio ad iniezione, consolidandosi quale fornitore leader di particolari in materie plastiche. (ANSA).