Emittenza: Vontavon caporedattrice Orf Südtirol Heute

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Il direttore generale della Tv austriaca pubblica Orf Roland Weissmann ha nominato Manuela Vontavon caporedattrice di Orf Suedtirol Heute su proposta della responsabile della sede di Innsbruck Esther Mitterstieler. La 51enne prenderà servizio il primo aprile e segue a Siegfried Giuliani che va in pensione. Vontavon è nata a Bressanone e dopo l'Università ad Innsbruck e le prime esperienze nelle radio private nel 1996 è approdata a Suedtirol Heute. Negli ultimi 17 anni ha ricoperto i ruoli di caposervizio e vice caporedattrice.

"Conosco i punti di forza e di debolezza della nostra trasmissione che svilupperò in collaborazione con la mia squadra, ponendo nuovi accenti. Vogliamo raggiungere il pubblico più giovane", afferma Vontavon. Weissmann definisce Giuliani "un eccellente ambasciatore di Orf in Alto Adige" e sottolinea la grande esperienza professionale di Vontavon. Secondo Mitterstieler Suedtirol Heute sotto la nuova guida diventerà ancora "più attuale, più politica e più economica nell'ambito dell'Euregio". (ANSA).