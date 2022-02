Delitto Barbara Rauch: stalker condannato a 26 anni

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Lukas Oberhauser è stato condannato in tribunale a Bolzano a 26 anni di reclusione per l'omicidio di Barbara Rauch, la giovane madre di 28 anni assassinata il 9 marzo 2020 nell'enoteca che gestiva ad Appiano.

L'accusa aveva chiesto 24 anni per il 25enne di Terlano. Il delitto era stato preceduto da numerosi episodi di stalking da parte di Oberhauser nei confronti della vittima. (ANSA).