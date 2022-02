Un altro rogo notturno a Prato allo Stelvio, ferito pompiere

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Ennesimo rogo la scorsa notte a Prato allo Stelvio. L'incendio ha interessato un deposito nelle vicinanze di due abitazioni. I vigili del fuoco in breve tempo sono riusciti a domare le fiamme, evitando la propagazione alle abitazioni. La causa dell'innesco al momento non é ancora nota, ma l'origine potrebbe essere dolosa, vista anche la lunga serie di incendi avvenuti nei mesi scorsi in zona. Durante le operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito. (ANSA).