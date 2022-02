Expo Dubai: Confindustria Trento, con Eau incontri proficui

(ANSA) - DUBAI, 08 FEB - Nel corso della missione del Trentino a Dubai per Expo 2020, ci sono stati "incontri B2B molto proficui" con gli Emirati Arabi Uniti. "Questo a testimonianza del fatto che il nostro Paese merita e ha l'attenzione non solo di Dubai ma di tutti gli emirati, e questa cosa a nostro modo di vedere può essere una grande opportunità" e "c'è un'attenzione da parte degli Emirati sul territorio del Trentino", in particolare in "settori quali scienze della vita, meccatronica, biotech e ambiti legati alla nostra ricerca e sviluppo". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana, a margine della visita della delegazione del Trentino al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Con questa missione "si voleva portare la grande e piccola impresa trentina in questo luogo simbolo, partendo dalla nostra dimensione. Noi siamo una piccola realtà, l'1% della nostra nazione sia per quanto riguarda la popolazione sia per quanto riguarda il Pil e abbiamo una eterogeneità dimensionale molto rilevante in termini di impresa", ha spiegato Manzana. "Il tema di questa Expo ci coinvolge perché come trentini abbiamo la necessità di trovare la nostra strada in termini di sviluppo, e noi dobbiamo essere campioni di sostenibilità. Allora era forse il momento di fare questa visita per sfatare alcuni pregiudizi" sugli Emirati, "perché abbiamo trovato un contesto nel quale anche la piccola impresa, soprattutto se si costituisce in cluster, può lavorare bene. Il nostro Padiglione Italia, ad esempio, è stato costruito da alcune grandi imprese, ma con l'attivazione di tante piccole e medie imprese. Questo è quello che vorremmo fare noi, questo è l'obiettivo della nostra missione", ha sottolineato. (ANSA).