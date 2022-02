Eurovision: sfuma sogno degli altoatesini Anger per Austria

(ANSA) - BOLZANO, 08 FEB - E' sfumato il sogno del gruppo altoatesino Anger, composto da Julian Angerer e Nora Pider, di partecipare per l'Austria all'Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Torino. A rappresentare l'Austria ci saranno il 19enne DJ LUM!X e la 18enne Pia Maria con il brano dance "Halo". Anche senza i brissinesi Angerer e Pider la rappresentanza austriaca all'Eurovision sarà comunque un po' italiana: Luca Michlmayr, in arte LUM!X, ha madre italiana e per un certo periodo ha vissuto proprio a Torino. (ANSA).