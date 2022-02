Covid: 3 decessi e 1.527 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - Il Trentino Alto Adige registra tre decessi di pazienti Covid (due maschi novantenni in Provincia di Bolzano e una donna ottantenne in quella di Trento). In Alto Adige sono risultati positivi 870 test (62 pcr e 808 antigenici), mentre in Trentino sono 657 nuovi contagi individuati da circa 6.000 tamponi.

Intanto salgono in Alto Adige in modo significativo i ricoveri: 128 (+10) nei normali reparti e 12 (+2) in terapia intensiva. Negli ospedali del Trentino il numero dei pazienti Covid scende invece a 164 (dei quali 21 in rianimazione) dopo che ieri a fronte di 9 nuovi ingressi, 15 persone sono state dimesse. Il numero dei guariti, con i 1.671 annotati oggi sul rapporto, si porta a 114.581, mentre - sul fronte scolastico - si registrano 325 classi che devono osservare la sospensione della didattica in presenza. (ANSA).