Aerei militari nei cieli del Trentino, avvistati F16 Usa

(ANSA) - TRENTO, 05 FEB - Ancora voli militari nei cieli del Trentino. Dopo le denunce dei cittadini per i vari episodi dei mesi scorsi, in valle di Fiemme, - dove da appena due giorni si è celebrato il 24/o anniversario della tragedia del Cermis del 1998 - un F16 americano è stato avvsitato mentre sorvolava la vallata. L'Aeronautica militare italiana, contatta dal quotidiano online il Dolomiti, ha confermato che un velivolo di ritorno dall'Inghilterra e diretto verso la base di Aviano è passato sopra i cieli trentini verso le 15: "Secondo quanto pianificato e autorizzato dagli enti del controllo del traffico aereo, non c'è nessuna anomalia. È arrivato alle 15 e 30 ad Aviano. Da un controllo effettuato ci risulta che nel pomeriggio una formazione di velivoli F16 statunitensi è decollata da Aviano diretta in Inghilterra. Dalle informazioni in nostro possesso, i velivoli hanno seguito quanto indicato nel piano di volo in termini di rotta e quota ed in linea con quanto autorizzato dagli enti del controllo del traffico aereo", ha riferito l'Aeronautica. (ANSA).