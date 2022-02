Valanga in Austria, sale a 5 il numero delle vittime

(ANSA) - BOLZANO, 04 FEB - Sale a cinque il numero delle vittime della valanga in Tirolo. La persona dispersa, nel pomeriggio, è stata localizzata e recuperata dalla neve. Il medico d'urgenza è riuscito brevemente a rianimare il ferito che però è poi deceduto sul posto, informa la Tiroler Tageszeitung.

L'incidente è avvenuto lontano dagli impianti di risalita e probabilmente ha interessato un gruppo di scialpinisti. Per il momento non ci sono informazioni sulla dinamica dell'incidente e sull'identità delle vittime.

"Sono personalmente rammaricato e triste, visto che per giorni e giorni abbiamo ripetutamente messo in guardia dei pericoli e poi nel giro di due giorni dobbiamo registrare 50 incidenti con valanghe", ha commentato all'Apa il responsabile del servizio valanghe del land Tirolo, Rudi Mair. Secondo l'esperto, dopo le forti nevicate e il vento dei giorni scorsi, le escursioni in montagna richiedono "molta esperienza nel valutare il pericolo valanghe". Visto che nel fine settimana tornerà il sole, il servizio valanghe tirolese invita alla massima cautela. (ANSA).