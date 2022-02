Covid: un decesso e 1.136 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 03 FEB - Il bollettino dell'azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento registra un nuovo decesso dovuto al Covid-19. Si tratta di un uomo di poco meno di 90 anni, vaccinato e con altre patologie.

I nuovi contagi sono 1.136, di cui 53 individuati mediante i tamponi molecolari (su 467 test effettuati) e 1.083 con gli antigenici (su 9.248 test effettuati). Le fasce di età maggiormente interessate da contagi sono quelle tra i 40 e i 59 anni (327 nuovi casi) e tra i 19 e i 39 anni (330 casi). I molecolari poi hanno confermato 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I casi attivi sono 17.073.

I pazienti ricoverati sono 176, di cui 22 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 16 nuovi ricoveri e 13 dimissioni.

Le vaccinazioni sono arrivate a quota 1.147.008, di cui 413.453 seconde dosi e 286.002 terze dosi. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 416. (ANSA).