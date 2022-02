Covid: 1.486 nuovi casi in Alto Adige, ma nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 03 FEB - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 875 tamponi Pcr e registrato 123 nuovi casi positivi. Inoltre 1.363 test antigenici dei complessivi 11.678, che sono stati eseguiti ieri, sono risultati positivi. Non ci sono stati nuovi decessi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 113 e altri 93 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Nelle terapie intensive ci sono altri undici pazienti Covid, mentre in isolamento nelle strutture di Colle Isarco ci sono altre 38 persone.

Le persone attualmente in quarantena sono 26.550, informa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).