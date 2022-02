Covid: un decesso e 1.569 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - L'ultimo bollettino covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riporta un decesso e 1.569 nuovi casi. Sono risultati positivi 211 tamponi pcr su 1.091 e 1.358 test antigenici su 10.773. Il decesso riguarda una donna 80enne. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti che ora sono 117 (-2), ma cresce da 11 a 13 quello in terapia intensiva. Cala in modo significativo il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 27.150 (-3.461). Infine sono state dichiarate guarite 3.869 persone. (ANSA).