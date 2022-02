Eurovision: altoatesini Anger in finalissima per l'Austria

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - Il gruppo altoatesino Anger, composto da Julian Angerer e Nora Pider, sono in finalissima per partecipare per l'Austria all'Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Torino. Come scrive il portale news altoatesino Stol.it solo più Dj Lumix potrebbe rubare il biglietto ai due brissinesi, che cantano prevalentemente in tedesco e attualmente vivono a Vienna.

La decisione, che spetta a una giuria della tv austriaca Orf, è attesa per questa settimana. "Sogniamo da tempo la partecipazione all'Eurovision Song Contest, come probabilmente quasi ogni musicista in Europa", confessano Anger a Stol.it.

"Abbiamo molta esperienza cantando dal vivo in giro per l'Europa. Il brano è davvero super, ne siamo fieri. Daremo il nostro meglio. Se dovessimo davvero andare a Torino ci andremo con la volontà di vincere", aggiungono Julian e Nora. (ANSA).