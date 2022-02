Diciannovenne aggredisce passanti e poliziotti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 01 FEB - E' finito in carcere a Verona un giovane bolzanino che sabato notte, in stato di alterazione psicofisica, aveva prima aggredito dei ragazzi in via Orazio e poi in più occasioni la polizia.

L'allarme è stato lanciato da un gruppo di giovani che sono stati aggrediti senza un motivo palese dall'altoatesino 19enne.

All'arrivo della pattuglia si è scagliato contro gli agenti. A questo punto è stato caricato sulla volante, ma in questo momento è intervenuta la fidanzata minorenne, che tentava di liberarlo dall'abitacolo. La ragazza è stata comunque riportata alla ragione dal padre, che nel frattempo l'aveva raggiunta.

L'ira del giovane non si placava e, durante il trasferimento in questura, continuava a sferrare calci e pugni all'interno dell'auto di servizio. Arrivato in Questura ha continuato ad aggredire gli agenti con calci e pugni e a questo punto è stato arrestato per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Dopo essere stato accompagnato nell'abitazione dove avrebbe dovuto rimanere agli arresti domiciliari, il 19enne è sceso in strada, cercando nuovamente lo scontro con i poliziotti, minacciandoli pesantemente, per poi scappare. E' stato comunque rintracciato dopo poche ore all'interno della sua abitazione e a questo punto è stato portato alla casa circondariale di Verona. (ANSA).