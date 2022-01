Principio d'incendio in chalet a Mantana

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - I vigili del fuoco di Mantana, sopra San Lorenzo in Sebato, sono intervenuti nel pomeriggio a un chalet per un principio d'incendio sulla facciata in legno dell'edificio. A causare il rogo, che è stato tempestivamente spento e che ha causato solo pochi danni, è stato un cortocircuito del sistema antigelo della grondaia. (ANSA).