Covid: calano casi in Alto Adige, ma crescono ricoveri (+23)

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Per la prima volta da quasi un mese il numero dei nuovi casi in Alto Adige scende sotto soglia mille, anche se - come ogni lunedì - con la complicità di un numero ridotto di test effettuati. I nuovi positivi sono 945, di cui 32 con pcr e 913 con test antigenico. Non si registrano decessi. Scende sotto soglia 30 mila il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 28.887 (-4499 rispetto a ieri). In netto aumento invece i ricoveri: sono 126 i pazienti covid nei normali reparti ospedalieri (+22) e 12 in rianimazione (+1), mentre cala a 48 il numero di persone in isolamento a Colle Isarco (-13). (ANSA).