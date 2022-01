Covid: 5 decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GEN - L'Alto Adige registra altri quattro decessi e 1.633 nuovi casi (66 tramite pcr e 1.120 tramite test antigenici). 111 pazienti Covid sono ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 12 in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 30.980 e quelli dichiarati guariti nelle ultime 24 ore 3.200.

In Trentino poco più di 8.500 tamponi hanno individuato nelle ultime 24 ore altri 1.117 positivi. Lo certifica l'Azienda sanitaria che nel suo bollettino quotidiano dà anche conto di un nuovo decesso: si tratta di una persona anziana, vaccinata ma affetta da patologie pregresse. Intanto negli ospedali sono stati accolti altri 19 pazienti, le dimissioni si sono fermate a 14 ed il saldo porta attualmente a 170 ricoverati di cui 25 in rianimazione. (ANSA).