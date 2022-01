Droga: controlli sui treni, arrestato un giovane a Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Un giovane è stato arrestato dalla Polfer e dalla Guardia di finanza di Trento per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, un italiano di 20 anni, è stato individuato dalla squadra cinofili della Guardia di finanza nel corso di un servizio di controllo congiunto. In suo possesso - riporta una nota della Questura di Trento - sono stati trovati più di 300 grammi di hashish, in parte pronto allo smercio.

Il ragazzo, incensurato, è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente. In una successiva perquisizione dell'abitazione sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto collegato all'attività illecita. Il giovane è stato condannato in primo grado a undici mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, con la pena detentiva sospesa.

A bordo dello stesso treno è stato individuato un altro ragazzo, di 24 anni, originario dell'Albania, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish, oltre a 750 euro in contanti. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà.

