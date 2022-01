Covid: in Trentino due morti e 1.648 contagi

(ANSA) - TRENTO, 29 GEN - Il bollettino giornaliero sulla situazione Covid-19 in Trentino registra due nuovi decessi. Si tratta di due uomini, un ottantenne e un over 50, entrambi con altre patologie, vaccinati e deceduti in ospedale.

I nuovi casi positivi sono 1.648, di cui 69 rilevati dal molecolare (su 554 test effettuati) e 1.579 dall'antigenico (su 10.565 test effettuati). La maggior parte dei nuovi contagi si registrano tra le fasce di età comprese tra i 40 e 59 anni (481 casi) e tra i 19 e 39 anni (441). I molecolari hanno poi confermato 34 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I guariti sono 2.881.

La situazione ospedaliera vede 165 pazienti attualmente ricoverati, di cui 24 in rianimazione (uno in meno rispetto a ieri). Nella giornata di ieri sono stati registrati 20 nuovi ricoveri a fronte di 16 dimissioni.

Cala il numero delle classi sospese dell'attività didattica in presenza: ieri erano 328 (467 giovedì scorso).

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.123.880, di cui 409.410 seconde dosi e 268.005 terze dosi. (ANSA).